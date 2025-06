Espaço Expressa recebe Sabores da Gente no sábado (7)

A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) promove neste sábado (07) a primeira edição do Sabores da Gente. A novidade, que contará com edições mensais no Espaço Expressa, terá sua estreia com realização das 13h às 19h.

“O Sabores da Gente reforça nosso compromisso em valorizar quem produz em Jundiaí, fortalecendo a economia local e aproximando o cidadão de tudo que temos de melhor, com qualidade, identidade e muito trabalho. É uma vitrine dos nossos produtores, artesãos e empreendedores, e um convite para que a população prestigie, consuma e apoie o que é feito aqui”, enfatizou o prefeito Gustavo Martinelli.

“Esta é mais uma ação da Prefeitura com o objetivo de valorizar a produção local, fomentar a economia do segmento e estimular a venda direto do produtor ao consumidor final. Já nesta primeira edição, o visitante poderá prestigiar e adquirir os produtos de 60 diferentes expositores vinculados a diferentes iniciativas da Unidade, como o Agronegócio, as feiras livres e varejões municipais, ao programa Jundiaí feito à Mão e às diversas Rotas Turísticas municipais, que já totalizam dez”, comentou a gestora da UGAAT, Marcela Moro.