Suspeito de estuprar a esposa doente é preso pela Polícia Civil

Um idoso de 76 anos, suspeito de estuprar a própria esposa, doente e acamada, em casa, foi capturado por policiais civis nesta terça-feira (3), no bairro Monte Serrat, em Itupeva. O caso está sendo investigado pela polícia do Paraná, onde o crime teria ocorrido. Além da esposa, ele está sendo investigado por estupro contra a própria neta, também no Paraná.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, ao ser denunciado e tomar conhecimento de que estava sendo investigado pelos estupros, no Paraná, o idoso fugiu para o estado de São Paulo, se estabelecendo em Itupeva. Durante este tempo, a polícia paranaense conseguiu na Justiça um mandado de prisão contra ele, que passou a ser considerado foragido.

Esse mandado foi descoberto por acaso, pelos policiais civis de Itupeva, que estão investigando o mesmo idoso, por suspeita de fazer transferências via PIX, para adolescentes, possivelmente para conseguir conteúdo sexual dessas vítimas.