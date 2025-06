Jundiaí já soma 112 focos de incêndio em vegetação neste ano

Jundiaí registrou, até o início de junho de 2025, 112 ocorrências de incêndio em vegetação, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Em 2024, foram 613 registros ao longo do ano, com o mês de junho liderando em número de casos: 113 focos de queimadas.

Com a aproximação do período de estiagem, que tem seu pico entre julho e agosto, a Defesa Civil da cidade já iniciou os preparativos para enfrentar o aumento nos incêndios. O coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, Coronel Gimenez, afirma que a cidade já está estruturada para esse período. Segundo ele, "o município segue o planejamento da Operação Estiagem do Estado de São Paulo e também conta com um plano próprio, que inclui cursos e oficinas voltados à conscientização, combate e prevenção a incêndios. Essas atividades serão abertas à população".

Também está em andamento uma campanha de conscientização em parceria com a Defesa Civil estadual, que visa orientar a população por meio de ações conjuntas de prevenção.