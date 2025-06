Atos eletrônicos já são 74% dos serviços em cartórios de Jundiaí

A preferência do paulista pelo uso da tecnologia chegou de vez a um dos setores mais tradicionais da sociedade. Cinco anos após o início da prática de atos online em Cartórios de Notas de Jundiaí, a busca por serviços eletrônicos de escrituras de compra e venda de imóveis, divórcios, inventários, testamentos, procurações, entre outros do dia a dia da população, já representa 74% do total de atos realizados, totalizando mais de 24,1 mil atos praticados desde maio de 2020.

Levantamento inédito realizado pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo (CNB/SP), entidade que representa os Cartórios de Notas paulistas, mostra que o percentual de atos online vem crescendo vertiginosamente no município, passando de 9,86% no segundo ano de vigência da norma para 30,97% no terceiro ano, saltando para 55,93% no quarto ano, até representar, neste quinto ano, 73,98% do total de atos praticados.

“O aumento dos atos feitos por meio digital mostra como os brasileiros estão cada vez mais abertos à tecnologia, especialmente quando ela facilita a vida com mais rapidez, simplicidade e praticidade”, explica o presidente do CNB/SP, André Medeiros Toledo. “Hoje em dia, dá para fazer uma venda de imóvel ou até um divórcio com cada pessoa em um lugar diferente — até fora do Brasil — sem precisar ir ao cartório, mas com a mesma segurança de um atendimento presencial”, completa.