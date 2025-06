Fraqueza, tontura e cansaço podem ser sinais de anemia

Fraqueza, tontura, palidez, batimentos cardíacos acelerados, cansaço excessivo e falta de ar durante esforços físicos são alguns dos principais sinais de anemia — condição caracterizada pela redução na quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, responsáveis por transportar oxigênio para todo o corpo. De acordo com a médica clínica geral do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Dra. Marília Soares e Silva Arcadipane, a anemia é mais comum do que se imagina e merece atenção, especialmente quando os sintomas começam a afetar a qualidade de vida.

Um alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado em 2023, revelou que cerca de 30% da população mundial vive com anemia. Diante desse cenário, a médica destaca que a orientação profissional é fundamental tanto para o diagnóstico correto quanto para o tratamento e a prevenção das complicações associadas à doença.

“Sem o tratamento adequado, a anemia pode levar, além da diminuição do rendimento nos estudos, trabalho ou qualidade de vida, ao comprometimento cardíaco, atraso no desenvolvimento e crescimento das crianças, bem como a complicação em gestantes”, lista a médica.