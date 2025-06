Vereadores aprovam consórcio para locação de equipamentos

A sessão seguiu movimentada, com o vice-prefeito Ricardo Benassi participando para pedir apoio para aprovação e explicar a importância do Projeto de Lei n° 14.697, de autoria do vereador Tiago da El Elion (PL), que institui a campanha ‘Educação Financeira na Infância’, de orientação e educação nas escolas da rede municipal de ensino sobre noções básicas do tema. “Antigamente tínhamos dinheiros em cédulas, o que nos mostrava o limite de quanto podemos gastar. Atualmente, com o dinheiro virtual é fácil se perder, por isso considero importante que as crianças tenham educação financeira. Queremos colocar em prática o quanto antes”, discursou. O projeto também foi aprovado por todos os vereadores.