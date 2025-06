Sesc Jundiaí tem mostra de cinema surrealista em junho

O Sesc Jundiaí realiza em junho a Mostra de Cinema Surrealista: Da Vanguarda ao Século XXI, traçando um panorama histórico do gênero através de cinco obras essenciais. Com sessões sempre às terças-feiras, até o dia 24 de junho, a programação gratuita apresenta desde os filmes seminais da década de 1920 até produções do século XXI que dialogam com a tradição surrealista.

No dia 10/06, o programa apresenta o experimental Tramas do Entardecer (1943), de Maya Deren, seguido pelo cult As Pequenas Margaridas (1966), da cineasta tcheca Vera Chytilová.

A segunda quinzena começa com A Montanha Sagrada (1973), de Alejandro Jodorowsky, no dia 17/06, e encerra com Cidade dos Sonhos (2001), de David Lynch, em 24/06, demonstrando como o surrealismo permanece relevante no cinema contemporâneo.