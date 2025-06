Homem diz que cometeu crime para ter dinheiro e pagar a pensão

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na Vila Nambi, nesta segunda-feira (2). Aos guardas municipais que o prenderam, ele alegou que estava no tráfico para conseguir dinheiro e poder pagar a pensão alimentícia do filho. Com ele foram apreendidas dezenas de porções de entorpecentes.

Os GMs Edvaldo, Maycon e Edwin, com o K9 Logan e supervisionados pelo subinspetor Daniel, faziam patrulhamento, quando avistaram de longe um homem em atitude suspeita em um ponto de tráfico. Ele, por sua vez, jogou uma sacola no matagal, logo que percebeu a presença da viatura.

Os GMs efetuaram a abordagem e, ao recolherem a sacola, encontraram crack, maconha, haxixe, cocaína e K2, além de dinheiro e um rádio-comunicador.