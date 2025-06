Jundiaí mapeia leitos na região diante de alta de casos

Jundiaí já tem plano de contingência diante do avanço acelerado de casos de síndromes gripais e respiratórias. Em entrevista ao podcast do Jornal de Jundiaí nesta terça-feira (03), a gestora da Unidade de Promoção da Saúde de Jundiaí, Márcia Facci, afirmou que a pasta promoveu reuniões com hospitais locais e administrações de cidades vizinhas para identificar a estrutura disponível e antecipar medidas que possam ser necessárias diante da crescente demanda por atendimentos. “Nos reunimos para mapear os leitos disponíveis, caso a situação se agrave”.

A UTI Pediátrica do Hospital Universitário (HU) opera, nesta terça-feira, com 233% de ocupação. Todos os leitos estão tomados por crianças com doenças respiratórias, grande parte delas em uso de respiradores. Já o Hospital São Vicente soma 313 pessoas internadas, refletindo o cenário de superlotação também nos prontos-atendimentos.

Para tentar aliviar o sistema, a Prefeitura implantou duas Unidades Sentinelas para atendimento exclusivo de casos leves, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na UBS Morada das Vinhas (rua Uva Niágara, s/nº) e na Clínica da Família Almerinda Chaves (rua José Ribeiro Barbosa, 20). A medida busca reduzir a pressão nos hospitais, que seguem o Protocolo de Manchester para triagem por gravidade.