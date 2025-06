Reunião na Câmara debate revitalização do Centro

A primeira reunião da Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Econômico e Revitalização da Região Central da Câmara de Jundiaí será realizada nesta quarta-feira (4) às 10 horas, no Plenário. O presidente da Comissão, vereador Cristiano Lopes (PP), destacou que representantes da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente estarão presentes para apresentar o projeto.

A comissão é composta ainda pelos vereadores Faouaz Taha (PSD), Henrique Parra (PSOL), Leandro Basson (PL), Dika Xique Xique (Podemos), Madson Henrique (PL), Mariana Janeiro (PT), Juninho Adilson (União) e Romildo Antônio (PSDB) e a reunião é aberta a toda população.



Jundiaí tem audiência pública do Governo do Estado

Nesta terça-feira (3), às 10 horas, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) realiza audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) focada para a população da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). A participação é virtual, pelo Teams, e as sugestões abarcam as mais diversas áreas, como saúde, educação, meio ambientes, infraestrutura, segurança pública, entre outras. Os interessados em participar devem acessar o site audienciasdoorcamento.sp.gov.br.

Gilmar diz que julgamento pode ser esboço para regulação de redes

Em evento nesta segunda-feira (2) em Paris, o ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que o julgamento sobre o Marco Civil da internet que será retomado nesta quarta-feira (4) no tribunal "pode significar, pelo menos, um esboço de regulação da mídia social". Na pauta do STF está a retomada da análise de recursos contra normas do Marco Civil. Em questão estão a responsabilidade civil das plataformas digitais por conteúdos de terceiros e a obrigação de remover conteúdos ofensivos ou de ódio sem ordem judicial prévia.