Jundiaí vai receber audiência pública da LOA 2026 amanhã (3)

A participação é virtual, pelo Teams ( neste link ), e as sugestões abarcam as mais diversas áreas, como Saúde, Educação, Meio Ambientes, Infraestrutura, Segurança Pública, entre outras.

Além da população paulista em geral, o público-alvo contempla também entidades civis e representantes da administração pública. Vale ressaltar que as sugestões da população paulista constituem um ponto relevante na construção do planejamento para o orçamento do próximo ano.

O calendário da LOA 2026 contempla 18 audiências regionais, com eventos realizados até 10 de junho (calendário abaixo). As regiões de Barretos, Bauru, Marilia, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Central (Araraquara e São Carlos), Itapeva, Araçatuba, São José do Rio Preto, Campinas e Piracicaba já receberam as audiências virtuais. Já a região de Sorocaba também recebe nesta quinta-feira (5) – o evento on-line será na parte da tarde, às 14h30.

Ambiente de votação

Simultaneamente às audiências regionais, estará disponível no mesmo período, de 13 de maio a 10 de junho, o ambiente de votação da LOA 2026, para que os cidadãos possam escolher as áreas e projetos que, em sua opinião, colaborem para o desenvolvimento do Estado e da região em que vivem.