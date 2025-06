Produtora de Jundiaí vence prêmios de cinema em Cannes

A sétima arte brasileira fez história no World Film Festival, em Cannes, na França, conquistando cinco prêmios em categorias distintas com produções que tocam o coração e provocam reflexão. As produtoras Seven Filmes e Paraíso Filmes, esta última situada em Jundiaí, sob ideias da roteirista Luciana Costa, trouxeram à luz histórias poderosas que merecem ser contadas.

Melhor Filme de Justiça Social: Camile - Sob a direção da emergente cineasta Maythe Costa, este filme impactante aborda a violência doméstica e o abuso infantil, desafiando o público a confrontar realidades difíceis com uma narrativa sensível e corajosa.

Melhor Filme Estrangeiro: Incertezas - Com uma abordagem única sobre saúde mental, este filme levou seu segundo prêmio em um festival internacional, destacando a urgência de discutir temas que afetam milhões em todo o mundo.

Melhor Filme para Família: Projeto Fósseis - A Aventura Continua - Filmado nas exuberantes paisagens da Chapada Diamantina, esta obra é uma celebração de aventura e descoberta, prometendo momentos de alegria para toda a família.

Melhor Filme da Temática COVID: Não Temas - Uma narrativa que ecoa as dificuldades da pandemia, capturando a essência da resiliência humana e a importância de manter a esperança em tempos sombrios.

Melhor Filme Inspirador: Onde Estiver Seu Coração - Este filme toca a alma, inspirando mudanças e reforçando a força das conexões humanas em um mundo em constante transformação.

O WFF em Cannes tem competições mensais e anuais. Os cinco filmes acima foram premiados em abril deste ano.

A criação

A Paraíso Filmes é uma produtora de cinema e televisão brasileira que, há mais de cinco anos, vem se destacando como um selo da Seven Filmes, sob a ação visionária do cineasta capixaba Jefferson Nali, que escolheu Jundiaí como seu lar.