Campanha de Inverno Pet arrecada doações para animais de Jundiaí

“Esta ação reforça o compromisso da administração municipal com o bem-estar animal, principalmente neste momento do ano em que muitos pets sofrem com as baixas temperaturas. Contamos com a participação da população para proporcionar mais dignidade a esses animais”, destaca o diretor do Debea, Rafael Mozeli.

Com a chegada das temperaturas mais baixas, o Fundo Social de Solidariedade (Funss), em parceria com o Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), lança a Campanha de Inverno Pet, uma iniciativa que visa a arrecadar roupinhas, cobertores, caminhas e toalhas em bom estado para cães e gatos que vivem em situação de vulnerabilidade.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Camila Martinelli, com a chegada do inverno, é essencial garantir conforto aos pets em situação de vulnerabilidade. “A campanha é uma forma concreta de mostrar solidariedade e reforçar o nosso compromisso com o bem-estar animal, além de evidenciar a sensibilidade da nossa comunidade”, destaca.

As doações podem ser entregues nos seguintes pontos de arrecadação:

Fundo Social de Solidariedade – av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, 210, Anhangabaú

Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) – rua Abrahão Farrão, 40, Chácara São Francisco

Paço Municipal – av. da Liberdade, s/n, Jardim Botânico

Com o slogan “Doe carinho. Doe calor. Aqueça um pet neste inverno”, a campanha convida toda a comunidade a fazer parte deste gesto de amor. Para mais informações, basta entrar em contato com o Fundo Social, por meio do telefone (11) 4589-6316, ou com o Debea, (11) 4589-9306 e (11) 4589-9307.