PEC do fim da reeleição é bem avaliado por especialistas

Ou seja: para 2026, quando haverá escolha de presidente e governadores, a nova legislação precisa ser publicada até 3 de outubro deste ano. Com estes prazos, é mais plausível que, se aprovada, as normas passem a valer apenas na eleição de 2028, quando serão escolhidos prefeitos. O objetivo deste prazo de um ano para fazer valer novas regras está dentro da Constituição Federal e o objetivo é assegurar que mudanças na legislação eleitoral somente entrem em vigor se forem aprovadas com antecedência mínima, impedindo alterações de última hora nas regras legais.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) se pronunciou esta semana a respeito destas mudanças, lembrando que há a necessidade de respeitar o prazo para aplicação da nova legislação. “Para serem aprovados, além de passar por análises em comissões do Senado e da Câmara, os projetos precisam ser levados à votação nos plenários das Casas. No entanto, mesmo após eventual aprovação de qualquer proposta, a lei que altera o processo eleitoral só será aplicada ao próximo pleito se tiver sido aprovada e publicada no mínimo um ano antes, de acordo com o princípio da anualidade, anterioridade ou antinomia eleitoral”, explicou o órgão, em seu site.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 12/2022, que altera a Constituição Federal para acabar com a reeleição para cargos do Executivo e estabelecer os mandatos em cinco anos, em vez de quatro, agrada especialistas. Aprovada na Comissão Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) no Senado recentemente, o projeto ainda tem de ser aprovado em plenário para retornar à Câmara dos Deputados. Em ambos os casos, tem de ter apoio de 49 dos 81 senadores em dois turnos de votação. Se aprovada, a proposta será encaminhada à Câmara dos Deputados, onde também deverá ser votada em dois turnos, necessitando do apoio de pelo menos 308 dos 513 deputados.

Apesar de ainda não ter data certa para votação da PEC, as mudanças já são debatidas e na opinião do cientista social Samuel Vidilli o fim da reeleição é positivo. “Nos modos da política brasileira, nós não podemos na reeleição como algo positivo, porque hoje qualquer pessoa que ocupa vaga no Executivo já entra no primeiro mandato pensando na reeleição”, diz, considerando que com esta visão a gestão fica comprometida. “Ao invés de fazer um trabalho para a população vira político, para consolidar suas bases, para manter pelo menos oito anos seu grupo no poder. Por isso acho mais interessante um mandato maior, de cinco ou seis anos e sem oportunidade de reeleição”.

Para políticos que ocuparam cargos no Executivo Municipal e foram reeleitos, os oito anos de mandato foram essenciais para conquistar resultados positivos para os municípios que administraram. Esta é a opinião de Luiz Fernando Machado, que foi prefeito por duas vezes em Jundiaí. “Tive a oportunidade de consolidar um modelo de gestão que priorizou resultados, planejamento de longo prazo e governança baseada em dados. A continuidade administrativa permitiu avançar em projetos estruturantes que impactaram diretamente a qualidade de vida da população, portanto a experiência da reeleição aqui foi muito positiva. Mas, convenhamos, que esse não é o padrão do Brasil”, afirma.

Ele destaca ainda a importância de que, com a impossibilidade de emendar um mandato no outro, o período seja ampliado: “Se o fim da reeleição for consolidado, será essencial que o país pense em novos mecanismos que assegurem a continuidade de boas práticas e a estabilidade das políticas públicas. Um mandato único mais longo, por exemplo, pode ser um caminho”.

Já o cientista social Samuel Vidilli alerta para a questão de propósito nas realizações do executivo, que não devem usar como justificativa para continuar no cargo para terminar obras ou manter projetos em andamento. “O que precisa é começar e o sucessor, independente de quem for, deve dar prosseguimento a essa obra, se ela for boa. Se é um projeto necessário, não deve ser de um político”, opina, ressaltando ainda que seriam necessárias mais alterações na legislação. “Na verdade, o ideal seria uma reforma política que proibisse mudanças abruptas em projetos e obras que são importantes e necessárias”, afirma, destacando que o planejamento de melhorias para a cidade não pode ser parte de um planejamento político de um grupo, problema que deve ser solucionado com o fim da reeleição.