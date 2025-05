Conheça a jovem piloto que fez pouso de emergência em Jundiaí

Já no ano de sua formação, Nayane começou a sua carreira pilotando aeronaves de pequeno porte. Em agosto do ano passado, a jovem virou comandante e passou a realizar voos solo e, em abril deste ano, realizou seu primeiro voo internacional com destino aos Estados Unidos. A jovem usa suas redes sociais para compartilhar suas experiências nos voos.

Nayane pilotava um avião de modelo King Air Beechcraft E90, de prefixo PT-LHZ, saindo de Pires do Rio, em Goiás, rumo ao Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, quando enfrentou um problema no trem de pouso e, ao tentar acioná-lo por três vezes - todas sem sucesso -, optou por mudar o procedimento e precisou gastar combustível para pousar em segurança. Decidida a aterrissar em Jundiaí, seguiu para Atibaia e, em seguida, dirigiu-se ao aeroporto Rolim Adolfo Amaro.

Foram momentos de apreensão na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou oito viaturas ao local, assim como o helicóptero Águia da Polícia Militar, para acompanhar a aeronave. Porém, dentro do cockpit, a jovem piloto manteve a calma e a concentração a todo momento, o que foi crucial para o voo bem-sucedido.

Em suas redes sociais, Nayane publicou uma nota de esclarecimento sobre o ocorrido. A piloto diz que na fase de aproximação do aeroporto Campo de Marte houve uma falha na indicação do abaixamento do trem de pouso. "Com isso, tentamos repetir o procedimento normal por mais duas vezes e, além disso, fizemos passagens baixas sobre a pista para que a torre pudesse nos ajudar verificando visualmente quanto ao abaixamento do trem de pouso. Uma vez constatado que não tínhamos indicação utilizando o sistema primário, decidimos efetuar procedimento secundário (manual) de abaixamento do trem de pouso, conforme previsto no manual da aeronave. Decidimos alterar o pouso para o aeroporto de Jundiaí por possuir uma pista melhor e menos fluxo de tráfego aéreo. Ao realizarmos o procedimento manual de abaixamento de trem de pouso, recebemos a indicação de trem baixado e travado (luzes verdes), com isso prosseguimos para um pouso normal e seguro”, escreveu ela.