Banda Marakbeça em homenagem a Chico Science

O Sesc Jundiaí recebe neste domingo (1º) a banda jundiaiense Marakbeça, com seu mais novo projeto: “Chico e a Ciência Pernambucana”, uma homenagem ao legado do visionário Chico Science. O show é gratuito e acontece na Área de Convivência, a partir das 17h30.

A apresentação conta com mais de uma hora de muita energia e o repertório reúne os sucessos dos álbuns “Afrociberdelia” e “Da Lama ao Caos”, celebrando a força inventiva do manguebeat – movimento que revolucionou a música brasileira ao fundir ritmos tradicionais do Nordeste com influências modernas.

A mistura de maracatu, rock, percussão afro-brasileira e elementos eletrônicos garante uma experiência sonora única, convidando o público a mergulhar na riqueza da cultura pernambucana.