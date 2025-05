Jundiaí terá ações de empregabilidade com mais de 350 vagas

Nos dias 11 e 12 de junho, Jundiaí receberá ações de empregabilidade com oferta de 356 vagas de emprego nos setores de Logística e Varejo. Os salários vão de R$ 1.988 a R$ 3.150, dependendo da função. As ações vão acontecer no Centro de Integração da Cidadania (CIC) de Jundiaí, que fica no Cecap.

A unidade, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), vai promover as ações e os interessados devem comparecer ao CIC com RG, CPF, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital). Confira, a seguir, os detalhes sobre as datas e oportunidades:

11 de junho – quarta-feira

Auxiliar de Logística: 100 vagas (Seleção via Suporte Recursos Humanos Ltda)

Salário: R$ 1.988

Escalas: T1 - seg a sex das 6h às 14h25 e sáb das 6h às 13h55; T2 - seg a sex das 14h10 às 22h45 e sáb das 13h40 às 20h13; T3 - seg a sex das 22h30 às 6h15 e dom das 00h15 às 6h15

Regiões atendidas: Cabreúva, Salto, Itu, Jundiaí, Itupeva, Várzea Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato

Requisitos: ser maior de 18 anos; ensino médio completo; sem experiência, mas é desejável conhecimento em coletor de dados e/ou WMS