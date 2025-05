Jundiaí é a terceira melhor cidade do país em qualidade de vida

De acordo com o Índice de Progresso Social (IPS), divulgado nesta quinta-feira (29), Jundiaí é a terceira cidade do Brasil em qualidade de vida. No top 20, outras duas cidades são da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), Itupeva (10ª) e Louveira (20ª). Ainda entre as 20, 14 cidades são do estado de São Paulo, sendo também as cinco melhores paulistas: Gavião Peixoto (1ª), Gabriel Monteiro (2ª), Jundiaí (3ª), Água de São Pedro (4ª) e Cândido Rodrigues (5ª).

Com análise dos indicadores, os municípios recebem notas de 0 a 100. Três eixos são analisados: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades. Dentro desses eixos, são 12 componentes: Nutrição e Cuidados Médicos Básicos; Água e Saneamento; Moradia; Segurança Pessoal; Acesso ao Conhecimento Básico; Acesso à Informação e Comunicação; Saúde e Bem-estar; Qualidade do Meio Ambiente; Direitos Individuais; Liberdades Individuais e de Escolha; Inclusão Social; e Acesso à Educação Superior. Nesses 12 componentes, há 57 indicadores secundários avaliados.

E se São Paulo domina o ranking das melhores cidades em qualidade de vida, o Pará, por outro lado, é o estado que mais aparece no ranking dos municípios com índice mais baixo. Das 20 com menores notas, 12 estão no estado.

Uiramutã (RR) Jacareacanga (PA) Amajari (RR) Bannach (PA) Alto Alegre (RR) Trairão (PA) Pacajá (PA) Portel (PA) São Félix do Xingu (PA) Anapu (PA) Cumaru do Norte (PA) Japorã (MS) Uruará (PA) Santa Rosa do Purus (AC) Feijó (AC) Santana do Araguaia (PA) São João do Araguaia (PA) Marajá do Sena (MA) Peritoró (MA) Santa Maria das Barreiras (PA)

Reflexo das desigualdades do país, de forma geral, as Regiões Sudeste e Sul concentram os melhores índices, enquanto as piores pontuações são registradas no Norte, principalmente na região da Amazônia Legal. Com isso, o IPS também serve como guia para políticas públicas, visando maior equidade em relação à qualidade de vida da população.