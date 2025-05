Em Várzea, emendas de vereadores garantem equipamentos a UBSs

O vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo, esteve com vereadores na última terça-feira (27) para entregar equipamentos e insumos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. Entre os itens entregues estão câmaras frias, balanças pediátricas, computadores, notebooks e medicamentos da atenção básica, que irão beneficiar diretamente os serviços de saúde pública da cidade, conquistados através de emendas impositivas e indicações de vereadores e ex-parlamentares.

Durante o ato de entrega, o vice-prefeito João Paulo de Souza destacou a importância da união entre o Executivo, Legislativo e ex-parlamentares. “Através das emendas impositivas os vereadores participam efetivamente do nosso orçamento, o que nos auxilia nos investimentos para que possamos entregar sempre o que a população mais precisa”, afirmou.



Campo Limpo tem lei para proteger mulheres no transporte

Campo Limpo Paulista sancionou a Lei nº 2656 que assegura o direito à segurança e proteção das mulheres no transporte público da cidade. Com o objetivo de prevenir e reduzir casos de importunação sexual e assédio, a lei institui uma campanha permanente de conscientização. As empresas operadoras do serviço público de transporte coletivo ficam encarregadas de divulgar orientações por meio de cartazes informativos nos ônibus, pontos de parada e terminais. Esses materiais devem conter instruções claras sobre como agir em casos de abuso e os canais disponíveis para denúncia de condutas de caráter sexual. A medida visa não apenas proteger as vítimas, mas também conscientizar toda a população sobre a importância do enfrentamento ao assédio nos espaços públicos.

Orçamento de Itatiba em 2026 é de R$ 788 milhões

Em audiência pública nesta semana, a o PL 84/2025, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 de Itatiba foi apresentado e mostrou que o valor estimado da receita para o exercício de 2026, está fixado em R$ 788.494.300,00, e a meta de resultado primário (diferença entre receita e despesa) de R$ 120.323.476,46. De acordo com o projeto, a expectativa de crescimento da receita de 2025 para 2026 é de, aproximadamente, 4,5%.