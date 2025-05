Vereador denuncia prefeito de Campo Limpo ao MP

“Ainda assim, considero que há irregularidades como a contratação de novos cargos comissionados, reforma no gabinete do prefeito, entre outros casos. Com o decreto de calamidade financeira, nada disso poderia estar sendo feito”, diz Bizetto, ressaltando que é preciso apurar e por isso vai ao MP.

O parlamentar explica que a comissão pediu ampliação do prazo para continuar a investigar, já que o prefeito não compareceu às oitivas, pedindo novas datas, e houve demora no envio dos documentos solicitados, mas os vereadores votaram para que não fosse prorrogado o período de investigações. Sem mais tempo, o relatório foi lido nesta semana na sessão e não houve conclusão.

Com a Comissão Especial de Investigação (CEI) apresentando seu relatório inconclusivo após 60 dias de trabalho para apurar se houve irregularidades no Decreto de Calamidade Financeira feito pelo prefeito de Campo Limpo Paulista, Adeildo Nogueira (PL), o vereador Leandro Bizetto (PSDB), que foi o presidente da CEI, vai procurar o Ministério Público (MP) para apresentar documentos e pedir seja aberto um processo contra o chefe do Executivo.

Ele diz que o trabalho da CEI não foi concluído porque o prazo de 60 dias foi pequeno devido aos feriados e emendas, quando a Prefeitura e a própria Câmara não trabalharam, além disso, ele ressalta que prefeito e outros membros da própria comissão não colaboraram para o andamento da investigação. “Só tumultuaram o processo. Quando marcamos a oitiva, o prefeito respondeu no dia que deveria ser ouvido que precisava de uma nova data. Os documentos solicitados não vinham corretamente e até mesmo o Portal da Transparência está desatualizado. Tudo isso vou levar ao MP”, afirma. O vereador também reforça que qualquer cidadão pode solicitar à Câmara o relatório da CEI e entrar com pedido no MP para abrir comissão processante para cassação do prefeito. O órgão vai analisar as denúncias e avaliar a possibilidade de abrir processo.

Hospital

Com esta recorrente falta de respostas, Bizetto também se preocupa com uma outra questão que é o fim do contrato com a gestora do Hospital de Clínicas, que termina na segunda-feira, dia 2 de junho. “A licitação foi suspensa e não houve uma nova. Até o momento a Prefeitura não informou como será feito o atendimento no hospital, não fez contrato de emergência com nenhuma empresa, corremos risco de domingo (dia 1º, quando encerra o contrato) ser o último dia da equipe e ninguém saber como será segunda. Solicitei posicionamento da Prefeitura e estou aguardando”, informou.

O Jornal de Jundiaí solicitou resposta da prefeitura, mas até o fechamento desta matéria, não teve retorno.