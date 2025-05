Jundiaí recebe “O Reino Sustentável de Oz”

Jundiaí receberá nos dias 1 e 2 de junho o espetáculo infantil “O Reino Sustentável de Oz”, no Espaço Expressa - Sala Santos Jundiaí de forma gratuita e com acessibilidade em libras.

“O Reino Sustentável de Oz” é uma alusão ao clássico infantil “O Mágico de Oz” e aborda com ludicidade temas como a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. A peça conta a história de Clara, uma menina inteligente e conectada, que é misteriosamente transportada para um reino distante. Lá, ela se depara com o sofrimento dos moradores do local por conta das consequências das ações do homem na natureza. Clara, então, parte junto com seus novos amigos para uma aventura em busca do grande mágico, que lhes dará um desafio em troca de uma chance de salvar o planeta.

A peça é escrita e dirigida por Bruno Ferian, com dramaturgia de Vitor Coldibeli e elenco composto pelos atores Amanda Anequini, Ana Carolina Madrigrano, Guilherme Campos, Iuri Lupetti, Lucas Caparrós e Rafael D’Alessandro.