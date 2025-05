Jundiaí tem melhor mês de abril para emprego formal em anos

No município, abril teve 10.497 admissões contra 9.238 desligamentos. Com mais contratações do que demissões, o setor com mais vagas geradas foi o de Serviços (668), seguido pelo Comércio (284), Construção (166), Indústria (139) e Agropecuária (2). Com o resultado do último mês, Jundiaí chega a 187.410 empregos formais.

Jundiaí reflete o cenário estadual. Entre os estados brasileiros, São Paulo foi o que mais criou postos no mês de abril (72.283). E reflete o cenário nacional, pois o Brasil gerou 257.528 vagas com carteira assinada em abril de 2025 e o resultado também é o melhor para o mês desde o início da série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020. Nos primeiros quatro meses de 2025, o saldo de empregos formais foi de cerca de 922 mil e, pela primeira vez na história, o país ultrapassou o marco de 48 milhões de vínculos registrados.

Os dados de abril são resultantes de 2.282.187 admissões e 2.024.659 desligamentos no país. Com as 257 mil vagas do mês, o país superou pela primeira vez na história o marco de 48 milhões de vínculos com carteira assinada. Assim como em Jundiaí, o grande gerador de vagas foi Serviços.