Jundiaí recebe representante do Estado para Fórum sobre finanças

Jundiaí sediou nesta quarta-feira (28) o Fórum G11 de Finanças que discutiu diversos temas ligados à gestão pública. Entre os convidados esteve o economista e assessor técnico Maurício Hoffman, representando o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, José Police Neto, que falou sobre ‘Integração regional e cooperação entre municípios’.

Ao Jornal de Jundiaí, Hoffman destacou que a necessidade de parcerias entre as cidades. “Temos hoje uma globalização regional. Em um município a pessoa mora, no outro ela trabalha, tem lugar que ela vai para compras, em outro para lazer. Por isso é preciso sair do espectro local e ampliar. Só traz vantagens e a região de Jundiaí tem tido diferencial neste quesito”, disse, afirmando que iniciativas como a deste fórum são essenciais.

O organizador do evento, Jones Martins, que também é idealizador do G11, grupo de representantes que atuam na área de gestão financeira municipal de 11 cidades da região de Jundiaí, ressaltou que o encontro reuniu principalmente servidores públicos. “São pessoas interessadas em conhecimento, em especial sobre a reforma tributária e tecnologia para a área”.



Quézia e Luiz Fernando são cogitados para eleição 2026

A vereadora Quézia de Lucca e o ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, ambos do PL, são cogitados como nomes para representar a região nas eleições de 2026. Eles devem disputar para deputada estadual e federal, respectivamente. Ambos tiveram votações altas, Quézia conquistou mais de oito mil votos em 2024, quando se reelegeu na Câmara Municipal de Jundiaí e o ex-chefe do Executivo jundiaiense também acumulou dois mandatos seguidos com alta aprovação dos eleitores. Nenhum deles ainda lançou oficialmente sua pré-candidatura, mas o partido sinaliza aprovação e em conversa com o Jornal de Jundiaí, Quezia já confirmou que tem interesse em disputar a eleição de 2026 e acredita na ‘dobradinha’ com Luiz Fernando. Já Machado diz que está focado em suas atribuições de secretário Executivo de Desestatização e Parcerias do município de São Paulo. Sobre candidaturas locais, ele diz que "Jundiaí e região compõem um colégio muito importante e precisa de representação", mas ainda não confirmou se estará na disputa

Apoio para motoboys de Vinhedo deve custa R$ 80 mil

A Prefeitura de Vinhedo estuda criar um ponto de apoio para motoboys e uma reunião foi realizada com representantes da categoria para discutir detalhes do investimento, como localização e estrutura da obra que será realizada com apoio de R$ 80 mil destinados por meio de emenda impositiva (Emenda nº 01/2024) de autoria do vereador Rodrigo Luglio (MDB). A destinação do recurso consta no Projeto de Lei nº 82/2024, referente à Lei Orçamentária do município para o exercício financeiro de 2025. O local deve contar com banheiros, área de descanso, espaço para refeições e recarga de celular.