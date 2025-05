Grupo tinha lista de preço para espionar autoridades

Em nota, o senador Rodrigo Pacheco afirma que externa repúdio "em razão da gravidade que representa à democracia a intimidação a autoridades no Brasil, com a descoberta de um grupo criminoso, conforme investigação da Polícia Federal, que espiona, ameaça e constra - iscas", "material de disfarce - perucas, bigodes etc" e dois drones, além de carros com placasange, como se o país fosse uma terra sem leis".

"Que as autoridades competentes façam prevalecer a lei, a ordem e a competente investigação sobre esse fato estarrecedor trazido à luz", diz o comunicado.

Por determinação do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, quatro ordens de monitoramento eletrônico e seis mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais.

A nova fase tem o objetivo de investigar os possíveis mandantes e eventuais coautores do homicídio do advogado Roberto Zampieri, em 2023, em Cuiabá. Ele foi morto dentro do carro, com dez tiros, em frente ao seu escritório na capital mato-grossense.