Comdema se posiciona contra ‘PL da Devastação’

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) de Jundiaí se posicionou contra Projeto de Lei no 2.159/21, conhecido como o ‘PL da Devastação’ ou ‘PL do Fim do Licenciamento Ambiental’, que foi aprovado pelo Senado e retorna à Câmara dos Deputados para nova análise e deve ser votado em breve.

O presidente do Comdema, Nivaldo Callegari, encaminhou uma moção de protesto e apelo tanto para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, quanto para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, a respeito da nova legislação que pode entrar em vigor. No texto, destaca-se que o conselho considera “um equívoco e uma temeridade para o meio ambiente do país, em geral”, mas, em particular, cita a preocupação com Jundiaí. “Aqui em nosso município temos a famosa e amada Serra do Japi – bioma da Mata Atlântica, um reduto da biodiversidade e que concorre para amenização do microclima, local altamente paisagístico e turístico, mas que vem sendo dilapidada rapidamente pelos empreendimentos imobiliários, bem como pela ocupação ilegal”, informa Callegari na moção.

O conselho também considera que a permissão para órgãos municipais cuidarem do licenciamento fragiliza a prevenção e o controle dessas operações: “estão altamente sujeitos a interferências por interesses políticos e mercadológicos (imobiliários), e via de regra não dispõem de equipes suficientes para a necessária fiscalização a ser demandada”. Em conversa com a reportagem do Jornal de Jundiaí, Callegari ainda destacou a insatisfação com a forma que o projeto de lei foi tratado: “É um absurdo não fazer estudos ambientais”.