Letícia Atique Branco lança livro em Jundiaí

Nesta quinta-feira (29), às 19h, será realizado o evento de lançamento do livro “Planejamento e Execução de Políticas Públicas para a Juventude”, da autora Letícia Atique Branco. O encontro acontece no HUB de Inovação do Campus da UniAnchieta, em Jundiaí, e contará com venda de exemplares no local.

Publicada no dia 4 de maio pela Editora Appris, a obra já está disponível em plataformas como Amazon e Mercado Livre. O livro é fruto da vivência de Letícia como Assessora de Políticas para a Juventude em Jundiaí e nasce do desejo de apoiar gestores públicos, conselhos de juventude, governos locais e sociedade civil na construção de políticas estruturantes e efetivas voltadas aos jovens.

A ideia surgiu durante o 7º Conexidades, em São Sebastião, quando, incentivada por colegas das cidades de Campinas e Praia Grande, Letícia decidiu transformar suas experiências em um material acessível e útil para quem atua ou deseja atuar na área.