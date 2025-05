Cia. Canto Vivo apresenta Série Coral ao Quadrado

No próximo domingo, 1º de junho, a Cia. Canto Vivo, coral de Jundiaí com 39 anos de história, apresenta a Série Coral ao Quadrado. O concerto acontecerá às 19h na Paróquia São Roque - Cruzeiro (Rua Victório Gropello 110 – Vila Progresso - Jundiaí).

A entrada é solidária, basta levar 1kg de alimento não perecível (de preferência leite, açúcar ou café).

A direção artística e regência da Cia. Canto Vivo é de Cláudia de Queiroz, e o coral tem como preparadora vocal a soprano Carla Castro. A Série Coral ao Quadrado é uma série de concertos que a Cia. Canto Vivo tem promovido há vários anos com o objetivo de intercâmbio com corais de Jundiaí e de cidades vizinhas. Já são 12 edições, sempre com um grupo convidado. Desta vez, será o Madrigal in Casa, da cidade de Campinas, sob regência de Beatriz Dokkedal. O concerto será acessível em libras.