Prefeito visita obras do novo hospital, que já está 81% concluída

As obras do novo hospital de Várzea Paulista avançam rapidamente e já atingem 81% de conclusão. Durante visita técnica realizada nesta quarta-feira (28), o prefeito, Rodolfo Braga, e o vice-prefeito João Paulo de Souza, acompanhados por lideranças religiosas, conheceram de perto o progresso da construção. A comitiva foi guiada por Renato Germano, gestor da Unidade de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas e responsável por toda a obra, e por Maria Ferreira Malta, gestora da Unidade de Saúde e responsável pela futura administração do hospital.

Novos equipamentos já começaram a chegar, como os aparelhos de ar-condicionado, os sistemas de elevadores e os painéis instalados na sala técnica conhecida como “casa de máquinas”, que será responsável pela refrigeração da água usada nos climatizadores. Todos os sistemas estão sendo preparados para dar suporte à operação do hospital, que será equipado para atender as demandas com estrutura comparável à de grandes centros hospitalares.

Para o prefeito, Rodolfo Braga, acompanhar esse avanço representa uma conquista pessoal e institucional. “Entendemos a necessidade da nossa cidade e o quanto esse hospital, quando estiver em funcionamento, vai salvar vidas e, sobretudo, reduzir a espera por cirurgias de pequenas e médias complexidades. Trata-se de uma conquista muito grande para a nossa querida cidade”, destacou.