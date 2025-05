STF anula interdição de casas da Missão Belém em Jundiaí

A Missão Belém é uma Organização Religiosa Católica fundada em 2005 pelo Padre Gianpietro Carraro e por Cacilda da Silva Leste, com sede na Arquidiocese de São Paulo. Em Jundiaí, a instituição mantém duas unidades – uma para homens e outra para mulheres – que acolhem cerca de 210 pessoas. O lema que norteia o trabalho dos missionários é “Ser família para quem não tem família”.

O lema da Missão Belém é “Ser família para quem não tem família”

A proposta da Missão é acolher pessoas em situação de rua, ajudá-las a se reestruturarem e, sempre que possível, promover o reencontro com suas famílias de origem. No entanto, muitos optam por permanecer ali, encontrando no convívio da comunidade um verdadeiro lar.