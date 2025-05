Fausto detalha preparação para Copa Paulista e diz sonhar alto

O técnico Fausto Dias falou sobre a preparação do elenco para a disputa da Copa Paulista, onde o Galo estreia dia 16 de junho (uma segunda-feira), contra o Guarani, em Campinas. Após a conquista do acesso à Série A3, o treinador admitiu que o time iniciou os treinos "em cima da hora" em relação aos adversários, por ter chegado à final da 4ª Divisão, mas afirmou que sonha alto com a competição.

Completando a segunda semana de preparação, os treinos contam, desde o primeiro dia, com os novos reforços e os atletas que disputaram a Série A4 e seguiram na equipe. De acordo com Fausto, o time está montado com pelo menos duas peças por posição. "Estamos só na metade da segunda semana e os treinos estão muito bons. O time está com um nível muito interessante e deixou a gente [comissão técnica] animado, com a ilusão que dá para chegar longe", disse o treinador.

O time conta com 15 jogadores que já estavam no elenco (dois machucados - Filipinho e Thomas Lamin) e, por enquanto, nove reforços (seis já foram anunciados oficialmente pelo clube). Desses atletas, além dos que disputaram o mata-mata da Série A4 e permaneceram, dois são "velhos conhecidos" do time jundiaiense: um deles disputou a Bezinha com o Galo - e ainda não teve seu nome revelado -, e o outro é Guilherme Givigi, que disputou 12 jogos com a camisa do Paulista na Série A4 e ficou fora da fase final por causa de uma lesão na clavícula.