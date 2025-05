Jundiaí confirma terceira morte por dengue neste ano

A Prefeitura de Jundiaí informa que foi confirmada mais uma morte por dengue no município. É o terceiro óbito pela doença em 2025. A vítima é uma mulher de 55 anos, com comorbidades e residente no Jardim Novo Horizonte, região onde há maior incidência da doença na cidade neste ano. O óbito ocorreu no dia 30 de março.

Conforme o último Boletim de Arboviroses, neste ano, o município registra 6.514 casos confirmados de dengue. Há ainda 118 casos que aguardam exames para confirmação ou descarte, bem como um óbito na mesma situação.

A prefeitura lembra que, para a contenção dos casos, é necessária a colaboração da população, eliminando objetos que acumulam água e servem de criadouro para mosquito Aedes aegypti. Também é necessário fazer o descarte correto do lixo e de inservíveis.