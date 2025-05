Onda de frio: saiba como evitar problemas de saúde com a mudança

Essa atenção deve ser redobrada em grupos mais vulneráveis. "Todo cuidado é pouco, especialmente com as pessoas mais vulneráveis, como crianças pequenas — principalmente entre 1 e 2 anos de idade — e, ainda mais, os idosos. Essas faixas etárias têm uma menor capacidade de resistência às variações do clima e aos efeitos do tempo seco. No caso dos idosos, há um agravante: com o passar dos anos, o organismo vai perdendo a sensibilidade para o mecanismo da sede. Ou seja, mesmo quando estão desidratados, muitos idosos não sentem vontade de beber água. Isso aumenta o risco de complicações respiratórias, infecções e até quedas de pressão", diz o médico, reiterando que pessoas próximas devem incentivar o consumo de líquido.

Como a mudança deve acontecer de um dia para o outro, Eduardo diz que é importante se atentar ao choque térmico, quando o corpo passa de forma muito rápida de um ambiente quente para um frio, ou vice-versa. "Isso pode facilitar o risco de crises respiratórias, como gripes e resfriados. Embora a mudança de temperatura seja inevitável em alguns momentos, é possível sim preparar o corpo para enfrentar melhor esses contrastes. Uma dica importante é evitar sair de ambientes aquecidos direto para o frio intenso sem uma adaptação. Se possível, fique alguns minutos em um ambiente intermediário, para que o corpo vá se acostumando à mudança. Manter-se bem agasalhado é essencial, especialmente protegendo as extremidades — como pescoço, cabeça, pés e mãos. Usar cachecol e touca, por exemplo, ajuda bastante a reduzir o impacto do ar frio nas vias respiratórias.”

Para esta quinta-feira (29), é esperada uma queda brusca na temperatura em Jundiaí. Com a mudança, alguns cuidados devem ser tomados pela população para evitar que haja problemas à saúde. Pneumologista do Hospital São Vicente de Paulo (HSV), Eduardo Leme orienta sobre como a população pode prevenir problemas relacionados ao frio.

Em Jundiaí, os últimos dias tiveram considerável aumento no número de pessoas dom Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Para evitar ainda mais pessoas doentes, o pneumologista lembra de um importante passo na prevenção. "A vacinação pode ajudar muito a reduzir os casos de síndrome respiratória, principalmente entre os idosos. A vacina da gripe e a vacina contra pneumonia, voltada especialmente para essa faixa etária, são fundamentais na prevenção. Cada pessoa que é vacinada tem menos chance de pegar uma virose — e, com isso, também reduz a chance de transmitir para os outros. Ou seja, quanto mais gente vacinada, menos pessoas adoecem. É uma relação proporcional que beneficia toda a sociedade. Cuidar da saúde é um gesto coletivo."

Outra observação é relacionada à baixa umidade do ar, que além de ser nociva por si, também propicia a concentração maior de poluentes no ar. "A poluição se torna ainda mais prejudicial quando o tempo está seco. Isso porque, com a baixa umidade do ar, nossas vias respiratórias — tanto as superiores, como o nariz, causando rinite e sinusite, quanto as inferiores, como os pulmões, levando a bronquites, asma e infecções — ficam muito mais irritadas e vulneráveis."

Para evitar essas irritações, é importante que haja hidratação constante. "É essencial se prevenir. Em períodos como esse, o ar seco desidrata nossas vias respiratórias, deixando-as menos resistentes aos poluentes e às infecções. A principal medida de proteção é manter-se bem hidratado. Beber bastante água e sucos naturais ajuda a manter as mucosas úmidas e protegidas. Outra orientação importante é evitar ambientes com alta concentração de poluentes, como nas ruas durante os horários de pico — especialmente no começo da manhã e no final da tarde, quando o trânsito é mais intenso."

Se aquecer sem perigos