Jundiaí tem cinco padarias em guia turístico estadual

Os paulistas lideram o consumo de pães no Brasil, com 38,51% da preferência nacional, segundo pesquisa da VR. O estado concentra o maior número de padarias do país: são aproximadamente 18 mil estabelecimentos – 300 deles estão catalogados no Guia das Padarias, publicação da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) que, nesta segunda edição, tem cinco padarias de Jundiaí.

Até dia 25 de julho, acontece a 30ª edição da Feira de Panificação e Confeitaria da América Latina (Fipan), no Expo Center Norte, na zona norte da capital. Promovida pelo Sampapão, a feira reúne mais de 59 mil profissionais do setor e cerca de 450 expositores, com 1,5 mil marcas espalhadas por quatro pavilhões. Além de equipamentos e novidades do setor, o evento celebra o impacto econômico e cultural da panificação no Brasil, que movimenta cerca de R$ 15 bilhões por ano.

O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, esteve na abertura da feira e destacou as ações da pasta e sobre o Guia. “Estamos na segunda edição desta publicação que traduz uma paixão inquestionável do nosso povo. Um patrimônio gastronômico. Reunimos 300 padarias de diferentes regiões do estado, acrescentamos informações sobre acessibilidade, atendimento em idiomas diversos, práticas sustentáveis e ações de inclusão social”, pontuou.