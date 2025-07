Suspeito de assalto que acabou em perda de bebê é preso pela DIG

Um homem suspeito de liderar uma quadrilha durante um assalto a residência, em Louveira, em março deste ano, foi preso nesta quinta-feira (24), por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí. Na ocasião do roubo, uma das vítimas, moradora da casa, estava grávida e acabou perdendo a criança, em decorrência da violência dos bandidos.

O roubo aconteceu no dia 16 de março, quando cinco bandidos invadiram a casa, dentro de um condomínio de luxo. Extremamente violentos, eles roubaram R$ 30 mil com transferências via PIX, além de outros bens.

A DIG assumiu o caso e identificou um suspeito de participação no crime, apontado como líder da quadrilha, sendo o mais violento entre eles. Suas ações, de acordo com as investigações, levaram a vítima a perder o bebê que estava esperando.