Em meio à baixa cobertura vacinal, Jundiaí tem 363 casos de SRAG

O último balanço da Vigilância Epidemiológica revela que apenas 35,30% do público-alvo recebeu a dose. Entre os idosos, a cobertura atinge 42,50%; entre crianças de seis meses a menores de seis anos, 17,59%; e entre gestantes, apenas 16,17%. Mesmo a vacina contra a gripe estando disponível para toda população a partir dos seis meses nas UBSs e Clínicas da Família. A meta é atingir 90%.

O Vírus Sincicial Respiratório mais prevalente na região, afeta principalmente os menores de dois anos, exigindo internações mais longas e complexas. O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) opera acima da capacidade , com 314 pacientes internados — 31 em tratamento por SRAG. Já os Prontos Atendimentos (PAs) geridos pela instituição também relatam alta procura por quadros respiratórios.

Diante da situação, a Prefeitura de Jundiaí intensificou campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação e das medidas de prevenção, como higienização das mãos, ventilação dos ambientes, etiqueta respiratória e uso de máscara em caso de sintomas. No caso de crianças pequenas, a orientação é evitar locais com grande circulação de pessoas e restringir visitas de pessoas com sintomas gripais, especialmente em recém-nascidos.