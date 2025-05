HU recebe aparelho de ultrassom para atendimentos de emergência

O Hospital Universitário de Jundiaí (HU) acaba de receber um aparelho de ultrassom exclusivo para uso no Pronto-Socorro de Ginecologia e Obstetrícia. A novidade representa um avanço para o atendimento das pacientes, especialmente em situações emergenciais.

Antes, os casos que exigiam ultrassonografia precisavam ser encaminhados para a prestadora terceirizada do serviço. Agora, com o equipamento instalado diretamente no setor, o diagnóstico pode ser feito na hora, de forma rápida e eficaz. “Com o novo ultrassom, conseguimos agilizar o atendimento. Casos graves são diagnosticados com mais precisão e rapidez, fazendo toda a diferença no cuidado com a paciente”, comentam as médicas residentes que atuam no pronto-socorro.

O aparelho também permitirá que pacientes em casos de perda gestacional sejam avaliadas ali mesmo, sem necessidade de deslocamento. Para garantir o uso adequado do equipamento, as residentes passarão por um treinamento prático, que será conduzido pela equipe de Ginecologia e Obstetrícia do HU, sob coordenação do Dr. Ricardo Maia.