UGMT promove ajustes nos horários da linha 720 a partir de amanhã

A Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) dará continuidade ao processo de revisão das linhas do transporte coletivo municipal com a alteração dos horários da linha 720 – Terminal Central / São Camilo. As mudanças entram em vigor a partir de quarta-feira (28) e serão válidas todos os dias da semana, de segunda a domingo.

A medida tem como objetivo corrigir atrasos e melhorar a regularidade das partidas, beneficiando diretamente os usuários com um serviço mais eficiente e pontual.

Segundo o diretor de Transportes Públicos, Bruno Sérgio Palhari, a revisão da grade horária atende a uma demanda operacional identificada durante o monitoramento das linhas. “Estamos promovendo ajustes nas linhas com maior índice de atrasos, como é o caso da 720. Com a nova programação, buscamos garantir mais regularidade, pontualidade e conforto para os passageiros que utilizam o transporte público no dia a dia”, afirmou.