Galo contrata goleiro campeão da Libertadores e 'vilão' de Neymar

O Paulista anunciou a contratação do goleiro Lee Winston, de 37 anos, que estava no Independente do Amapá. O novo - e mais experiente - atleta do Galo chega para integrar o elenco na disputa da Copa Paulista, que começa dia 16 de junho.

Natural da capital paulista, Lee é formado nas categorias de base do Vitória e passou por diversos clubes na carreira, tanto no Brasil quanto fora do país (Portugal e Irã). Na última temporada, o goleiro jogou pelo Monte Roraima e Bahia de Feira, antes de disputar a 1ª divisão do Amapanense em 2025.

Com um currículo vitorioso, Lee guarda momentos marcantes na carreira, como o título da Libertadores de 2013, quando atuou junto com o goleiro Victor no Atlético-MG, bicampeonato mineiro, também pelo Galo de Minas Gerais, Campeonato Baiano de 2010, além de ter defendido um pênalti de cavadinha do Neymar, na final da Copa do Brasil de 2010, quando estava no Vitória. Na ocasião, o goleiro conquistou o vice-campeonato.