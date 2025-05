Lago do Tulipas está na lista de fiscalização do TCESP

O lago do Parque Botânico Aziz Ab’saber, no Tulipas, está na lista dos locais fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) para verificar questões de saneamento, planejamento urbano e balneabilidade. Foram fiscalizados 112 municípios no total e um terço das cidades (34,82%) não tem no Plano Diretor diretrizes para drenagem. No interior do Estado, os rios e praias de rios, em 43,30% dos casos, não tem monitoramento da qualidade da água realizado pelo município. Em 89% dos locais, o monitoramento é feito pela CETESB. Pouco mais da metade (55,67%) adotou medidas para melhorar a drenagem e reduzir riscos de inundações. Foi detectado fontes de poluição de rios em 17,53% dos locais e, em 44,33%, não há ações para reduzir a poluição industrial e doméstica nos rios. O lago que foi fiscalizado em Jundiaí teve uma ocorrência neste mês de contaminação com corante que caiu da carga de um caminhão após um acidente.

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, irá se encontrar na quinta-feira (29) com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, para discutir projetos em conjunto para o município. O superintendente da Fumas, Jeferson Coimbra, também acompanha a reunião para discutir mudanças e benfeitorias no IML (Instituto Médico Legal), de Jundiaí.

A Prefeitura realiza duas audiências públicas esta semana para prestar contas sobre os primeiros quatro meses de gestão. Na quarta-feira (28), a partir das 9h, o Gestor de Governo e Finanças da Prefeitura apresentará a avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais e a trajetória da dívida no primeiro quadrimestre de 2025. Já na quinta-feira (29) é a vez da Unidade de Gestão e Promoção da Saúde apresentar a Prestação de Contas referente aos primeiros meses deste ano. O encontro é também às 9h. As duas audiências serão realizadas na Câmara Municipal e são abertas para toda a população participar.