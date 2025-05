Orquestra Jovem do Estado apresenta concerto

A Orquestra Jovem do Estado, grupo ligado à Escola de Música do Estado de São Paulo - EMESP Tom Jobim, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, realiza o próximo concerto da temporada 2025 no dia 1 de junho, às 16h, na Sala São Paulo.



Sob a regência do maestro Cláudio Cruz e com participação da violinista Elisa Fukuda, o programa incluirá a estreia mundial da peça Abertura Perpétua, da compositora francesa Elodie Bouny (1982 -), além de obras icônicas de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) e Silvestre Revueltas (1899 - 1940).



Encomendada especialmente para a Orquestra Jovem do Estado, a peça Abertura Perpétua abrirá o concerto, marcando a força criativa da violonista e compositora Elodie Bouny, que desenvolveu sua carreira artística no Brasil. Na sequência, será apresentado o Concerto para violino nº 5, também conhecido como o "Concerto Turco". Escrita em 1775, a obra destaca o virtuosismo de Mozart e é estruturada em três movimentos, mesclando elegância clássica, lirismo e alta capacidade técnica. Para finalizar, o grupo irá executar a vibrante Las Noches de los Mayas, do mexicano Silvestre Revueltas, que transporta o público para o universo místico da civilização maia.



Os concertos da temporada 2025 da Orquestra Jovem do Estado na Sala São Paulo ocorrem aos domingos e os ingressos custam de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60 (inteira).



Transmissão ao vivo



Para democratizar o acesso ao público, os concertos realizados na Sala São Paulo serão também transmitidos ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube da EMESP Tom Jobim, em: www.youtube.com/tjemesp



A temporada da Orquestra Jovem do Estado conta com patrocínios do Bank of America, Machado Meyer Advogados, Crédit Agricole, Wallerstein e Cultura Inglesa, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é uma realização da Santa Marcelina Cultura, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo,?Governo do Estado de São Paulo,?Ministério da Cultura e Governo Federal.?



SERVIÇO

Concerto: 1 de junho, domingo, 16h

Local: Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, São Paulo/SP)

Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), disponíveis no site da orquestra