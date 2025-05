Orquestra homenageia Brasil-França em concerto no sábado (31)

Em comemoração ao Ano Cultural Brasil-França 2025, a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) preparou um programa especial e temático para o seu concerto de maio. Marcado para o próximo sábado (31), a partir das 20h, o concerto especial no Teatro Polytheama terá em seu programa obras de importantes músicos e compositores, como Claude Debussy (1862 – 1918) e Maurice Ravel (1875 – 1937) – este inserido no programa pelos 150 anos de seu nascimento -, representando o país europeu, e ninguém menos que Tom Jobim (1927 -1994) para representar o Brasil.

A OMJ é um dos corpos artísticos municiais da Prefeitura vinculados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC) e tem direção artística da regente Claudia Feres. Para o concerto, a Orquestra irá contar com as participações especiais dos convidados Liuba Klevtsova (harpa), Filipe Castro (flauta) e Leirson Maciel (clarineta).

O programa da noite começa com as composições de Debussy “Clair de Lune da Suite Bergamasque”, com arranjo de Merle Isaac, e “Dances Sacras e Profanas”, com a participação de Liuba Klevtsova como solista. Em seguida, de Ravel, a OMJ apresenta “Introduction et allegro pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes”, com a participação dos três convidados como solistas.