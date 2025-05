Primeira fase do Vestibular Unesp é remarcada para 8 de junho

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Fundação Vunesp redefiniram o dia 8 de junho como a data para a aplicação da primeira fase do Vestibular Unesp Meio de Ano 2025, adiada neste domingo (25), em função de problemas técnicos no fornecimento de energia no prédio da Etec “Parque da Juventude”, na capital. Os candidatos poderão consultar o local de prova a partir de 2 de junho, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

O exame da primeira fase será realizado em São Paulo (1.111 candidatos), Bauru (555), Ilha Solteira (262), São José do Rio Preto (475) e São José dos Campos (161) e constará de questões de múltipla escolha das áreas de Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

A data de realização da segunda fase do exame, com questões discursivas e uma redação, está mantida para os dias 21 e 22 de junho, conforme previsto no cronograma inicial. O calendário prevê publicação do resultado final em 11 de julho. O Manual do Candidato, com todas as informações sobre a seleção, pode ser consultado nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp.