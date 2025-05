Homem desaparecido volta para casa e família diz que ele está bem

O homem de 21 anos, morador no Jardim Promeca, em Várzea Paulista, que estava desaparecido, após ter saído de casa para pagar uma dívida, reapareceu. De acordo com a família, ele está bem e disse que saiu para procurar emprego.

Em nota, a família agradeceu a preocupação de todos que se empenharam em compartilhar o caso. "Agradecemos a participação de todos que compartilharam. Primeiramente agradeço a Deus. E a todas as pessoas que nos ajudaram nesses dias difíceis que passamos sem notícias. O Flávio Felipe já está em casa, graças a Deus, e bem na medida do possível. Que Deus abençoe a cada um que esteve conosco nessa busca incansável. Nossa gratidão".

RELEMBRE O CASO

De acordo com a família, Flávio havia adquirido dinheiro emprestado de desconhecidos para suprir seu vício em jogos/apostas on-line e, na manhã do dia 5 deste mês, saiu de casa para pagar parte do valor devido - desde então ele não retornou mais para casa, causando preocupação e uma grande mobilização para encontrá-lo, inclusive com envolvimento da Polícia Civil, que estava investigando.