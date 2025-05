Campanha ‘Aquecendo Vidas’ distribui caixas em diversos pontos

Com a chegada do frio, a solidariedade da população de Jundiaí se torna ainda mais essencial. A Campanha de Inverno 2025 – “Aquecendo Vidas” – promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), segue mobilizando moradores, empresas e instituições da cidade com arrecadações de roupas, calçados, mantas e cobertores. E para ampliar ainda mais o alcance da ação, o Fundo Social está disponibilizando caixas de arrecadação para comércios, empreendimentos residenciais, empresas e demais interessados em colaborar com a campanha.

A solicitação da caixa é simples: basta entrar em contato com o Fundo Social pelos telefones (11) 4589-6319 ou 4589-6320. Após o pedido, as caixas podem ser retiradas na sede do órgão, dentro do Parque da Uva (entrada pelo portão 3), na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº, bairro Anhangabaú. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados.

“Ao disponibilizar uma caixa de arrecadação em seu condomínio, comércio ou empresa, o cidadão contribui diretamente para ampliar os pontos de coleta pela cidade, facilitando o acesso à campanha e incentivando outras pessoas a doarem também”, destaca Ellen Camila Martinelli, presidente do Fundo Social.

Prioridade para roupas de inverno em bom estado