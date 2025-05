Bebê de 1 ano morre afogado durante confraternização em Jundiaí

Uma criança de 1 ano e 7 meses morreu afogada na piscina de uma chácara, no Jardim Tarantela, em Jundiaí, neste sábado (24), durante uma confraternização da família. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e uma ambulância e até mesmo o Helicóptero Águia foram chamados, mas o menino não resistiu.

De acordo com a PM, a Corporação foi acionada, a princípio, para atendimento de ocorrência de desaparecimento. Os familiares contaram que estavam em confraternização, na chácara, quando deram falta da criança.

Com as equipes no local, foram feitas buscas, até que a vítima foi localizada dentro da piscina.