Ciesp Jundiaí reforça seu papel no desenvolvimento regional

Neste 25 de maio, data em que se comemora o Dia da Indústria, o Ciesp Jundiaí celebra também uma trajetória marcada por compromisso, representatividade e inovação: são 75 anos de atuação. A entidade segue como referência na defesa dos interesses do setor industrial na região, que reúne 11 municípios e mais de 1,1 milhão de habitantes.

Para o diretor-titular do Ciesp Jundiaí, Marcelo Cereser, o papel da entidade tem evoluído de forma significativa ao longo das décadas, sem perder de vista sua missão principal. “O Ciesp sempre acompanhou as transformações da indústria. Se antes nosso foco era infraestrutura, competitividade e relações trabalhistas, hoje também atuamos fortemente em temas como ESG, transição energética e transformação digital. Mas a missão de representar, defender e apoiar a indústria paulista — em especial da nossa região — permanece como nosso eixo principal”, afirma.

A força da indústria de transformação é um dos pilares da economia regional, respondendo por quase 30% dos empregos formais. Segundo Cereser, essa potência produtiva é resultado de uma combinação de fatores. “Nossa região tem uma história industrial muito forte, com empresas que cresceram aqui e ajudaram a formar cadeias produtivas robustas. A localização estratégica, próxima da capital e de grandes vias logísticas, também é um diferencial, assim como a tradição em formar mão de obra qualificada.”

Com atuação estratégica, o Ciesp Jundiaí articula ações em diversas frentes, como infraestrutura, logística, qualificação profissional, atração de investimentos e sustentabilidade. “Somos uma voz unificada da indústria e atuamos para integrar os interesses dos municípios, promovendo desenvolvimento equilibrado e soluções conjuntas para desafios comuns”, destaca o diretor.

Entre os setores que mais crescem na região estão alimentos e bebidas, autopeças e eletroeletrônicos, embalagens, metalurgia, química e logística associada à indústria, todos com forte potencial de geração de empregos e investimentos em tecnologia e sustentabilidade.

Para apoiar os empresários diante dos desafios atuais, o Ciesp Jundiaí tem promovido uma agenda intensa de eventos e parcerias. “Temos oferecido workshops, palestras e fóruns para debater os temas do dia a dia da indústria, como saúde e segurança dos trabalhadores. Com o apoio do Senai-SP, abordamos temas como inovação, ESG, transição energética, transformação digital e empregabilidade. O objetivo é fomentar uma cultura empresarial mais conectada com o futuro”, explica.

Apesar dos avanços, o setor ainda enfrenta obstáculos como a alta carga tributária, a burocracia e a escassez de profissionais técnicos. Ainda assim, Cereser acredita no potencial da região para liderar uma nova etapa de desenvolvimento. “Temos grandes oportunidades em áreas como economia circular, automação e valorização da produção local. A região está bem posicionada para esse movimento de transformação.”

Em mais um Dia da Indústria, o Ciesp Jundiaí reforça seu compromisso com o setor produtivo e deixa uma mensagem de união para o futuro. “Nossa história é construída por muitas mãos, empresários, trabalhadores, parceiros e entidades que acreditam na força da indústria. Que essa data inspire ainda mais inovação e desenvolvimento sustentável para os próximos anos”, conclui Cereser.