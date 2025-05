Integração entre GMs da Região deve ser viabilizada em 2026

Entre as cidades que integram a RMJ, a Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Segurança Pública, informou que atualmente já conta com a integração das ações entre a GM varzina e a de Jundiaí, cooperação formalizada no ano passado. “O acordo entre os dois municípios já está em vigor e tem trazido importantes avanços”, destaca a nota, ressaltando ainda que a parceria é fundamental para promover um maior entrosamento entre as forças de segurança, o que contribui diretamente para o alcance dos objetivos estabelecidos na área da segurança pública.

“Além disso, Várzea Paulista conta com um programa de monitoramento em expansão, que visa atender de forma cada vez mais ampla todas as demandas do município. As leituras de OCR (sigla em inglês para Reconhecimento Óptico de Caracteres), por exemplo, estão em processo de integração ao sistema estadual de São Paulo. Isso significa que, ao realizar a leitura de uma placa, os dados podem ser acessados por diferentes órgãos de segurança do Estado”, informa a Prefeitura. A cidade também está em processo de adesão ao programa “Muralha Digital” do governo do estado de São Paulo.

“Uma integração sólida e eficaz entre as corporações é o que gera os resultados tão esperados, especialmente no que diz respeito à sensação de segurança dos munícipes de Várzea Paulista e também de outras cidades da região”, finaliza a nota.