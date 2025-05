Donos de três adegas são presos durante operação da Polícia Civil

Dez adegas foram fiscalizadas e tiveram bebidas apreendidas, após testes realizados por agentes da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), ainda no local.

A Operação Bebida Segura foi deflagrada durante toda a sexta-feira e envolveu 40 agentes, entre policiais civis e guardas municipais (apoio), em 13 viaturas. Entre os policiais civis, participaram também investigadores do 1° e 7° DPs de Jundiaí.

No total foram apreendidas 500 garrafas de bebidas alcoólicas diversas, com calor estimado em cerca de R$ 100 mil.

As adegas também passaram por fiscalização quanto ao a denúncias de perturbação do sossego público, a partir de denúncias da população em geral e do Conselho de Segurança (Conseg).

"O objetivo foi coibir crimes de falsificação de bebidas, sonegação fiscal, descaminho, contrabando e contravenção penal de perturbação do sossego" disse o investigadora-chefe Mário. Os trabalhos foram supervisionados pelo delegado Anselmo Carvalho Santalena.