Homem em bicicleta é atropelado por caminhão e morre em Jundiaí

Um homem de bicicleta morreu atropelado na avenida Navarro de Andrade, na região do bairro Parque Centenário, em Jundiaí, nesta sexta-feira (23).

Ele transitava pela via, quando, de acordo com o motorista do caminhão que o atropelou, ele perdeu o equilíbrio, saiu do acostamento e invadiu a pista.

Neste momento ele foi atingido pelo retrovisor do caminhão e caiu ao solo.