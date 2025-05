Cotado para deputado federal, Benassi pode deixar o Partido Novo

O vice-prefeito, Ricardo Benassi, deve deixar o Partido Novo, depois de pouco mais de um ano de filiação. Ele não confirma oficialmente mas, no último mês, tem se encontrado com líderes de vários partidos, todos querendo que Benassi componha suas legendas. O que se sabe também é que alguns desses partidos estão em “fase de namoro” com o atual vice-prefeito de Jundiaí para que ele seja candidato a deputado federal.

Em contato com Benassi, ele desconversa mas não nega a especulações. “É importante destacar como vice-prefeito de Jundiaí, junto ao prefeito Gustavo Martinelli, estou dedicado em meu papel no Executivo municipal. Minha prioridade é o desenvolvimento de um trabalho sério, transparente e comprometido com as reais necessidades da população de Jundiaí. Hoje além de vice-prefeito sou secretário de Governo e Finanças e trabalho não nos falta. Questões partidárias, disputas internas ou articulações voltadas para futuras eleições não são importantes neste momento para mim”, dispara.

Benassi participou com Gustavo Martinelli de um dos maiores fenômenos relativamente improvável em eleições municipais no ano de 2024. Depois de ficar em 2º lugar no 1º turno, o candidato Martinelli, do União Brasil, e seu vice, hoje ainda no Partido Novo, viraram e venceram o pleito com um aumento de 33% porcentual de votos entre 1º e 2º turno. Desde 1996, em 299 disputas de 2º turno, só houve uma virada tão significativa como esta em 12 cidades no país, uma delas foi Jundiaí.